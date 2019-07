Sterpaglie coprono i cartelli stradali tra Fuorni e Giffoni: la segnalazione

Disagi. lungo la strada provinciale che collega Giffoni a Fuorni, in località Campigliano di San Cipriano Picentino. "Si pensa molto a fare cassa con il nuovo tutore, ma non si pensa al taglio delle sterpaglie che coprono i cartelli- denuncia un lettore- Inoltre vogliono fare cassa nel periodo di un'affluenza maggiore per il festival del cinema perchè migliaia di turisti passeranno per quella strada", ha concluso. auspicando un intervento dalla manutenzione del verde pubblico.