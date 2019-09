Stress gratuito per i pendolari di Salerno per Napoli

Volevo segnalare una questione che è stata più volte portata all'attenzione degli enti preposti, anche con raccolte di firme, senza una soluzione sostenibile. Il treno della metropolitana di Salerno delle ore 6.59 dovrebbe arrivare al binario 7 Sud della stazione di Salerno alle ore 7.20, orario compatibile per riuscire a prendere il treno pendolari n. 3702 Sapri-Napoli Centrale che parte da Salerno alle ore 7.25. Purtroppo capita spesso che all'ingresso della stazione il treno della metropolitana trovi il semaforo rosso (!?!), fatto anomalo per una metropolitana..., e quindi arrivi sul binario 7 Sud quando il treno 3702 è già arrivato o, peggio, già partito. Questa situazione provoca corse dei pendolari tra la folla di passeggeri in attesa sulle piattaforme, attraversamenti di binari, gimkane tra i passeggeri in discesa dal treno 3702, litigi con capotreni e macchinisti incolpevoli della metropolitana, i quali rispondono "prendetevela con la Regione Campania...". Soluzione:anticipare il treno della metro di 5 minuti oppure gestire meglio i semafori in ingresso della stazione. Preciso che il treno precedente della metropolitana parte alle ore 06.29, cioè mezz'ora prima per cui Napoli e Salerno si allontanerebbero ancora di più alla faccia del trasporto integrato...