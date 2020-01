Senzatetto "steso" sul marciapiede, in piazza XXIV Maggio: la segnalazione

Steso sul marciapiede, tra i passanti, e a poca distanza dalle auto: un ubriaco è stato notato da alcuni cittadini, questa sera, in piazza XXIV Maggio, in una posizione senza dubbio insolita.

L'appello

Pare che qualcuno gli abbia chiesto se necessitasse di aiuto, senza tuttavia ricevere risposte a causa del presunto stato di alterazione psico-fisica dovuta all'alcol. L'appello dei lettori è quello di monitorare le zone cittadine, centrali e non, garantendo la sicurezza ed offrendo assistenza alle persone in difficoltà che, come nel caso specifico, con alcuni atteggiamenti, possono lasciare di stucco cittadini e visitatori, fornendo un biglietto da visita tutt'altro che decoroso a chi approda a Salerno.