Immondizia e degrado in via Calenda: la segnalazione

Continuano a giungerci segnalazioni in merito allo stato di degrado in cui versa via Salvatore Calenda, a pochi passi da via Carmine, dove il servizio di spazzamento è altamente inadeguato alle esigenze di una zona così popolosa. Lungo tutto il percorso della strada, infatti, si trovano cartacce e rifiuti abbandonati che stazionano per giorni negli scoli di fianco ai marciapiedi causando, in caso di pioggia, diversi disagi. La campana del vetro, poi, è spesso piena e circondata da rifiuti di ogni genere. Si chiede, quindi, una maggiore attenzione da parte dell'Amministrazione per una zona che dista solo pochi minuti dal cuore della città.

