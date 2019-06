Rifiuti e degrado in via Calenda: residenti disperati

Inciviltà e degrado in via Calenda. Come ci segnala una lettrice, infatti, da tempo non viene ritirata la spazzatura riposta in un cestino sito lungo la strada e, intanto, numerosi cittadini continuano ad abbandonare in quel punto rifiuti di ogni genere.

Insetti e topi, ovviamente, proliferano nella zona che necessita di una immediata ripulita. Amarezza tra gli abitanti del quartiere.