Rifiuti ed escrementi in strada: micro discarica in via Caterina

Rifiuti ed escrementi in strada: c'è una micro discarica in via Eugenio Caterina, in pieno centro, a Salerno. I residenti sono infuriati e hanno inviato alla nostra redazione foto del degrado e dell'incuria nei quali si imbattono.

I dettagli

Un materasso appoggiato alla ringhiera, feci sui marciapiedi, alcune buste piene di rifiuti. I cittadini denunciano il degrado e chiedono al Comune di Salerno di intervenire per restituire decoro alla strada.