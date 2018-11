"Buio d'Artista": lampioni spenti, problemi di sicurezza in pieno centro

I cittadini residenti in via Settimio Mobilio e via Silvio Baratta segnalano alla redazione di Salerno Today il perdurante disagio causato dall'assenza di pubblica illuminazione. Tempo fa, decisero anche di dar vita ad una simbolica protesta, proprio in concomitanza con l'evento Luci d'Artista: insegne dei negozi spente, lumini accesi per "celebrare - dissero - il funerale delle nostre strade"

I pericoli

Le luci spente, soprartutto in orario serale, creano non solo una situazione di disagio ma anche di perdurante pericolo. A rischio gli anziani che potrebbero inciampare in buche. A rischio anche le mamme con i passeggini. Via Mobilio e via Baratta non sono le uniche strade con scarsa illuminazione o addirittura assente. Nei giorni scorsi, infatti, sono arrivate anaoghe segnalazioni anche da via Moscato e via Risorgimento.