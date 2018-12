Illuminazione pubblica rotta in via XX settembre: la videosegnalazione

"Capita sempre più spesso che, mentre altre strade sono illuminate dalle Luci d'Artista in via XX settembre ed in via Robertelli manca completamente l'illuminazione": quest è quanto ci è stato segnalato da un nostro lettore che ci spiega come la situazione si sta riproponendo sempre più spesso e, quasi sempre, per tutta la notte. "La sicurezza delle persone, soprattutto dopo la chiusura dei negozi, viene messa a rischio. Ci sentiamo abbandonati": ha concluso il nostro lettore.