Singolo cane sciolto Tiziano tour

Dal 15 maggio su tutti i digital store, "Cane Sciolto", il nuovo brano sul Covid_19 che inneggia al vaccino.E' questa la risposta alla pandemia del cantautore TIZIANO TOUR che in qualche modo ci invita a reagire in maniera del tutto naturale sperando, si, alla risoluzione del problema con il tanto atteso vaccino ma anche ad essere tenaci nel continuare a lottare come fatto fin ora."Andrà tutto bene certo, ma dobbiamo continuare a resistere alla minaccia facendoci forza l'uno con l'altro e rimanendo uniti anche se costa tanto sacrificio". Queste le parole del cantante durante un'intervista ove ci invita all'ascolto del suo ultimo lavoro. "Quando tutto sara' finito continuerò a cantare nelle piazze e teatri delle vostre città questa canzone per non dimenticare. Servirà a ricordarci che tutto questo e stato soltanto una brutta parentesi appartenente al passato".