Sosta selvaggia a Torrione: la segnalazione

Ancora sosta selvaggia a Salerno. Alcuni nostri lettori, infatti, ci hanno segnalato la cattiva abitudine di alcuni salernitani di parcheggiare la propria automobile sul marciapiede in via Vincenzo Dono a Torrione. "Quasi ogni notte si può assistere a questo spettacolo - ci hanno spiegato - E' un peccato perchè ci sono anche delle panchine che potrebbero facilmente danneggiarsi a causa della sosta selvaggia". Si chiedono, quindi, maggiori controlli da parte delle autorità per evitare che la situazione continui incontrollata.