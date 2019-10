Inaugurazione dello store della Salernitana: ecco come vincere i ricchi premi

Il 9 ottobre, a partire dalle 17 e fino alle 20, ci sarà l'inaugrazione del nuovo Store ufficiale della Salernitana in via Crispi 1/31-1/32. Durante l'evento verrà data a tutti gli ospiti l’opportunità di conoscere Francesco Di Tacchio, Lamin Jallow, Fabio Maistro, e Alessandro Micai. Grazie a Facile Ristrutturare, poi, i primi 50 arrivati potranno ricevere un buono da 1000 euro da usare sulla prossima ristrutturazione e ritirare le sciarpe ufficiali del club autografate in diretta.

L'evento

L'evento si inserisce in un ricco programma multichannel di intrattenimento che ha inizio il giorno domenica 6 ottobre, quando Facile Ristrutturare, Sleeve Top Sponsor della Lega B per la stagione calcistica 2018/2019 e 2019/2020, scenderà in campo in occasione di Salernitana /Frosinone con: telone di 18 metri posizionato a centrocampo ad inizio partita, distribuzione di materiale pubblicitario prima del match e possibilità di prender parte ad un contest molto particolare e vincere premi esclusivi.

Nel dettaglio, tifosi e clienti avranno modo, durante l’intervallo, di tirare un calcio di rigore per vincere la maglia da gioco ufficiale della Salernitana!

Come partecipare

Per partecipare al Match Entertainment occorre inviare la candidatura a marketing@ussalernitana1919.it entro le 13:00 di martedì 1 ottobre. Chi, tra i selezionati, riuscirà a segnare, riceverà subito in regalo una maglia da gioco ufficiale della Salernitana! Un’esperienza unica che darà l’opportunità agli spettatori di essere parte integrante del gioco, mettersi alla prova e diventare tiratori durante il fine primo tempo di una vera partita di campionato.

Chi non fosse selezionato, avrà comunque la possibilità di partecipare al ricco aperitivo di inaugurazione dello Store Facile Ristrutturare di Salerno che prenderà luogo il 9 ottobre dalle 17 alle 20 in Via Francesco Crispi 1/31 - 1/32, animato dal DJ Mike Megaro, ed anticipato da numerosi passaggi su RadioBussola24, radio ufficiale dell’Unione Sportiva Salernitana 1919, con cui per l’occasione Facile Ristrutturare ha pianificato un calendario di attività extra anche pre/post evento. Tra i partecipanti alla serata, oltre ai giocatori, anche i Fondatori di Facile Ristrutturare Loris Cherubini e Giovanni Amato.