Cilento, il Tg itinerante della Campania fa tappa a Paestum

Tornano in Cilento, le telecamere del Tg itinerante della Campania, in onda ogni sabato su Rai 3. Il servizio si concentra questa volta a Capaccio Paestum, precisamente presso il Parco Archeologico: andrà in onda alle ore 14 del 28 dicembre.

La curiosità

A far da Cicerone all'inviato del tg, il direttore del museo archeologico di Paestum, Gabriel Zuchtriegel che mostrerà anche i risultati degli ultimi scavi in corso nella zona. Tanta curiosità.