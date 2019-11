Arancio, rosa e blu: i colori del tramonto "trasformano" in un quadro il cielo della Costiera

La natura non smette mai di sorprendere: in Costiera, come dei quadri, i tramonti continuano a regalare emozioni a grandi e piccini.

La curiosità

Ad immortalare le immagini, il fotografo Fabio Fusco che, ancora una volta, ha catturato l'arancio, il rosa, il giallo e gli altri splendidi colori che hanno dipinto il cielo ieri sera. Scatti da ammirare.

Gallery