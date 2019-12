Unisa, Gianpiero Ventura sulla Nazionale: "Estremamente fiducioso"

"Credo che questa Nazionale, con questo gruppo, possa aprire un ciclo per i prossimi otto anni ed è l'augurio che faccio". Lo ha detto Gian Piero Ventura, allenatore della Salernitana ed ex ct della Nazionale italiana, durante un convegno all'Università degli Studi di Salerno.

La risposta

Rispondendo a uno studente che gli chiedeva cosa mancasse all'attuale Nazionale, Ventura ha detto: "Non c'è mai una risposta, ci sono più risposte", ha detto il tecnico ligure, spiegando che a suo parere "dopo la vittoria del 2006 c'è stata un po' di confusione, nel senso che c'era sempre qualcosa ma mancava sempre qualcosa". "Estremamente fiducioso" per la situazione attuale, Ventura ha ammesso di essere "tifoso della Nazionale" in quanto "per chi viene dalla mia generazione la maglia azzurra è qualcosa di assolutamente unico e importante".