Wave Tribe e ASD Emotion sulla ciclovia austroungarica per sgnaciare "bombe di semi"

Pochi giorni fa a Budapest si è conclusa la pedalata degli atleti di ASD Emotion che, con il supporto di Wave Tribe, agenzia di comunicazione tutta salernitana, hanno percorso i 750 km sulla ciclovia austroungarica.

Wave Tribe

Wave Tribe non ha solamente sponsorizzato la manifestazione ma ha voluto dare un proprio contributo creativo affinché questa edizione fosse speciale. I ciclisti della ASD Sport Emotion sono stati investiti da Wave Tribe del compito di sganciare letteralmente bombe di semi in zone specifiche delle città (per ciascuna tappa è stato scelto un luogo simbolico per il suo trascorso storico o per una caratterizzazione particolare) attraversate dal percorso ciclistico.

Il commento

Una grande soddisfazione per il team salernitano che ha portato nelle terre del nord entusiasmo ed ingegno con u'innovativa azione sociale. "A noi di Wave Tribe piacciono le contaminazioni: di culture, colori, stili, idee - ha commentato Aurelio Viscusi, titolare di Wave Tribe - Siamo felici di aver ideato questo progetto che ha portato la nostra agenzia in giro in Europa e rafforzato il nostro green commitment". A lanciare le bombe di semi, i ciclisti che hanno affrontato il percorso terminato a Budapest, passando per Cervignano, Venzone, Villach, Ruden, Maribor, Graz, Bratislava, Gyor e Strigonio. Le azioni di bombardamento hanno sempre di più coinvolto, oltre i diretti interessati, anche gli utenti web, che hanno seguito, con entusiasmo crescente, tappa dopo tappa, la pacifica guerrillia.