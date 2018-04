Abbandonata senza scrupoli: Gaia cerca una nuova casa

Ha circa due anni, la bellissima Gaia, Pastore Tedesco dolce e affettuoso. Sterilizzata, la cagnolina è stata abbandonata senza pietà dai suoi ex proprietari e condannata ad una vita di stenti.

L'appello

E' stata recuperata in provincia di Salerno: ora sogna una famiglia disposta ad amarla per la vita. Chiunque volesse adottarla, può contattare Assunta Salvino, Guardia Zoofila della Lega Nazionale per la Difesa del Cane, telefonando al numero 3392238705.