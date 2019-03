Cento anni di Salernitana, mostra con foto e documenti storici all'Archivio di Stato

Nell’anno del centenario della storia della Salernitana non poteva mancare un momento che ricordasse ed onorasse il cammino del club attraverso gli atti formali ed i passaggi più importanti che hanno segnato la vita dell’amata squadra della città di Salerno.

La mostra

L’Archivio di Stato, in collaborazione con l’Ussi Unione Stampa Sportiva Italiana, ha organizzato l’evento dal titolo “Cento anni di passione 1919-2019: la storia granata nei documenti d’archivio”, che si terrà lunedì 8 aprile 2019 alle 17,30 presso il Salone Bilotti, in piazza Abate Conforti, nel centro storico del capoluogo. Si tratta di un appassionante excursus fatto di atti, documenti ed aneddoti attraverso i quali è scandita la vita della Salernitana dalla nascita fino ai giorni nostri.

L’evento sarà diviso in due momenti. Alle 17,30 con il convegno che vedrà la presenza, oltre che dei curatori, di calciatori che hanno vestito la maglia granata, ex dirigenti, giornalisti, rappresentanti della Salernitana che racconteranno la loro esperienza umana e professionale a Salerno. A moderare il convegno sarà il giornalista Rai Gianfranco Coppola, vicepresidente nazionale dell’Ussi. Il convegno, considerata la limitata capacità dei posti a sedere del Salone, sarà esclusivamente ad invito. Alle 19, invece, è prevista l’inaugurazione della mostra dove saranno esposti preziosi frammenti e documenti reperiti dal personale dell’Archivio di Stato di Salerno in collaborazione con il Comune di Salerno, la Provincia di Salerno e l’Associazione 19 giugno 1919. La mostra sarà visitabile tutti i giorni (9 - 18, sabato e festivi esclusi) fino all’1 settembre 2019.