Il Centenario della Salernitana: fervono i preparativi in via Mobilio

La festa in piazza, il corteo e le celebrazioni ultras ma anche il coinvolgimento dei quartieri: Salerno si veste di granata per omaggiare la Salernitana, a pochi giorni dal suo centesimo compleanno.

L'angolo granata

Fervono i preparativi per un party tutto granata in pieno centro cittadino. Gli abitanti di un tratto di via Mobilio stanno organizzando sorprese e allieteranno la serata del prossimo 19 giugno. La regia è curata da Raffaele Leone, uno dei residenti, coadiuvato da un gruppo di amici innamorati della maglia granata. Leone fu il primo ad imbandierare il suo balcone, lo scorso 19 aprile.