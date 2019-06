Centenario, cambia la data del Triangolare "Carmine Rinaldi"

Cambia la data per il Triangolare del Centenario Carmine Rinaldi detto il Siberiano. Per andare incontro alle “esigenze degli altri club”, l’U.S. Salernitana 1919 annuncia che l’evento calcistico, che vedrà scendere in campo Salernitana, Bari e Reggina, si svolgerà giovedì 1 agosto allo Stadio Arechi di Salerno e non il 31 luglio come precedentemente comunicato.