Coppa Italia, Virtus Entella - Salernitana 2-0: i granata prendono due sberle al Comunale

Con due gol presi già nei primi 10' minuti di gara, la Salernitana esce mestamente dalla Coppa Italia cedendo il passo alla più tonica e determinata Virtus Entella. La debacle del Comunale di Chiavari spegne, di fatto, la speranza mai sopita di tornare un giorno da protagonisti - a distanza di anni brucia ancora nei cuori dei tifosi granata la sconfitta nella semi-finale play off di Lega Pro contro il Genoa - al Luigi Ferraris di Genova, tana del Grifone.

Troppo abulica e svogliata la formazione di Colantuono per arginare le folate offensive dei ragazzi di Boscaglia, bravi già al 2' ad affondare il colpo grazie a un tap-in vincente di Currarino da posizione favorevole. Palumbo e compagni accusano il colpo e pochi minuti dopo (al 6') prendono il secondo ceffone in pieno volto da Mato Carvalho, lesto a bruciare sul tempo Gigliotti e a castigare Micai. I padroni di casa, sulle ali dell'entusiasmo, "rischiano" in più occasioni di portare a tre le lunghezze di distanza, ma l'imprecisione dei liguri grazia una Salernitana completamente fuori dal match. La reazione dei granata è inconsistente, solo Odjer e Thiago Casasola provano a rendersi pericolosi, ma la traversa, la mira non perfetta e la poca freddezza sotto rete hanno disinnescato ogni velleità.