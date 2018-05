Comune, Napoli e Caramanno accolgono le campionesse della Jomi PDO Salerno

Questa mattina le atlete della Jomi PDO Salerno, neo-campionesse italiane di pallamano femminile, sono state accolte a Palazzo di Città dal sindaco Vincenzo Napoli e dall’assessore comunale alle sport Angelo Caramanno.

Particolarmente soddisfatto il presidente della società Mario Pisapia: “Per poter raggiungere certi risultati ognuno di noi deve fare la propria parte, dalle istituzioni, alla società, alle ragazze, al mister, ai tifosi, serve un mix di combinazioni. L’impianto, ovviamente, è fondamentale. E noi siamo dei privilegiati perché abbiamo la palestra Palumbo dove ci possiamo sempre allenare. Per questo ringrazio ancora una volta l’Esercito che ci accoglie come se fossimo dei soldati in pianta stabile”.

Emozionato il primo cittadino che ha elogiato le campionesse: “Una squadra formidabile, capace di vincere e di ripetersi anno dopo anno ad altissimi livelli. Siamo grati a queste giovanissime ragazze che, con tanta dedizione in uno sport poco conosciuto, si fanno valere e portano in alto il nome di Salerno”. Gli ha fatto eco l’assessore Caramanno: “La loro vittoria è un vanto per la nostra città, uno stimolo. Sono la dimostrazione che dove ci sono impianti dedicati le cose funzionano meglio. E questo è uno spunto di riflessione da cogliere in modo serio. La perseveranza è caratteristica dei vincenti, la lamentosità, invece, è la caratteristica di quelli che non riescono a fare nulla da nessuna parte. Queste ragazze sono la spina dorsale della nazionale italiana di cui siamo orgogliosi”.

