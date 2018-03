La voce dei tifosi: "Vittoria importante in chiave salvezza. Ora testa al derby"

I tifosi della Salernitana tirano un - profondo - sospiro di sollievo dopo il netto successo della Salernitana ai danni del malandato Ascoli di Serse Cosmi. Dopo aver offerto diverse performance mediocri, la squadra di Colantuono ha finalmente risposto alla crisi sfoderando una prestazione di sostanza, razionale e senza le solite sbavature difensive che hanno condizionato l'incedere delle ultime gare. Tra i support granata interpellati nel post gara di Ascoli - Salernitana, tale sollievo (che va a sostituire la rabbia e l'apprensione di qualche giorno fa) è emerso prepotentemente, anche se qualcuno si lascia prendere da un pizzico di dietrologia millantando doti extra - calcistiche adl dg della Salernitana Angelo Fabiani.

Ad aprire la nostra consueta rassegna tra i tifosi della Salernitana, Rino Marra: "Il 3-1 sull’Ascoli ci fa respirare un po’. Adesso possiamo affrontare il derby con un po’ di serenità in più. Ora battiamo i nostri 'cugini pecoroni' ed usciamo dalla crisi!" . Tira un sospiro di sollievo anche Andrea Quaranta: "Non so se son più grandi i nostri meriti o di più i demeriti di una squadra peggiore di noi: l'Ascoli. Vorrei solo aggiungere che abbiamo un attaccante che segna solo negli ultimi 10/15 metri, (Bocalon), e vi dirò di più: dobbiamo fargli arrivare la palla proprio sotto porta se no... amen". Soddisfatto anche Raffaele Marotta: "Partita ordinata come non si vedeva da tempo! Il calcio è semplice e senza invenzioni o personalismi inutili si hanno i risultati! I calciatori dell'Ascoli sono stati annullati su tutti i fronti! Finalmente una bella Salernitana!". Soddisfatto a metà invece Francesco Mainieri: "Diciamoci la verità, l'Ascoli è veramente scarso, non facciamoci ingannare. Va bene solo il risultato e il morale in vista del derby. E proprio il derby sarà la prova del fuoco, là li voglio vedere". Dello stesso avviso anche Guido Diodato: "A parte il risultato, che ci teniamo stretti, non c'è stato nulla di buono almeno ai miei incompetenti occhi. Zero fraseggi, zero verticalizzazioni, nessuna trama di gioco. L'Avellino non sarà l Ascoli. Speriamo di non farci rinfacciare il 'Minala al 96'": Luigi Nese saluta positivamente il successo al Del Duca: "Vittoria importante in chaive salvezza, peccato però per l’inaspettata vittoria del Cesena contro lo Spezia. Ora sarà vitale la partita contro l’Avellino per capire se il peggio è passato!". Ironico e provocatorio come non mai il nostro Luca Bochicchio: "Una vittoria che dobbiamo a Fabiani e le sue divine arti passticciere. Grazie direttore!". Sulla stessa lunghezza d'onda - e non poteva che essere così - Armando Della Monica, che chiude anche il nostro giro d'interviste: "Vittoria del cuore e dell'orgoglio, dopo tante partite sfortunate o 'distrutte' da arbitraggi sfavorevoli. Oggi finalmente la squadra ha sfoderato una prestazione di carattere e...che aggiungere? Il piatto è servito! A parte le ironie del caso la partita di ieri è stata l'ennesima presa per i fondelli frutto di una fiction ben orchestrata dal nostro pasticciere 'grand gourmet'. Mi spiace solo per chi ancora macina chilometri 'solo per la maglia', ma il teatrino messo in piedi è davvero squallido".