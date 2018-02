La voce dei tifosi: "Ridicolo recriminare per i torti arbitrali! Fuori gli attributi!"

L'ennesima pesante debacle della Salernitana certifica - se ancora ce n'era bisogno - la profonda crisi in cui versa squadra granata: molle, deconcentrata, senza nerbo, la formazione di Colantuono è uscita dallo stadio Picco con le ossa rotte, a capo chino e tra la contestazione degli irriducibili tifosi granata che han seguito anche in Liguria la squadra. A completare questo quadro tutt'altro che edificante, c'ha pensato il dg Fabiani, che, preso dalla frustrazione, ha accampato nel post gara l'alibi delle sviste arbitrali, senza prendere atto di una crisi tecnica della squadra lampante quanto preoccupante. Una caduta di stile questa che fa specie, soprattutto da parte di una società che fino a ieri l'altro ha sempre millantato uno stile e un mangement da massima serie. Ma tant'è, fuori piove e adesso bisogna serrare in ranghi, onde evitare di incappare nelle tempeste della zona play out.

Intanto, la desolante involuzione della Salernitana sta deprimendo, giornata dopo giornata, il morale dell'appassionata tifoseria granata, costretta suo malgrado ad inghiottire bocconi sempre più amari. Una frustrazione dilgante che traspare candidamente dalle parole dei supporter intervistati per la consueta rubrica di SalernoToday "La voce dei tifosi". Ad aprire il giro di interviste il nostro Raffaele Marotta: "Sono molto preoccupato. La squadra ha mostrato di non aver idee e soprattutto attributi. Lo Spezia ha fatto una partita normalissima e ha fatto ben 3 gol, figuriamoci come stiamo inguaiati. Diciamo le cose come stanno: questi calciatori sono indegni di indossare questa maglia!Cacciassero gli attributi adesso o sono guai!". Infervorato come non mai Luca Bochicchio: "Ma di cosa vogliamo parlare? Abbiamo fatto 2 punti con Ternana e Pro Vercelli che sono squadre abbastanza piu scarse di noi e poi ci vogliamo nascondere dietro ai torti arbitrali? Ridicolo!. Subiamo gol facilmente e non ne facciamo più perché non abbiamo gioco e quindi non creiamo palle gol; a parte Sprocati abbiamo gli attaccanti più scarsi della categoria,.Bocalon su tutti. Leggo in giro il motto 'Salviamola e poi contestiamo....', bene ma come la salvi? Allo stadio ci saranno sempre meno tifosi perché la squadra, ma sopratutto la società, non genera passione ma disinteresse. Perchè la propietà non incentiva ad andare allo stadio facendo iniziative come accade a 300 km da qui? Da abbonato potrei essere contrario ma per sfruttare il fattore casa piu gente allo stadio può solo far piacere a tutti. Tutto pur di salvarla". Per Armando Della Monica invece la crisi della Salernitana è dovuta principalmente da fattori extracalcistici: "I calciatori giocano contro l'allenatore è l'unica spiegazione! Lo Spezia ieri sembrava il Real al cospetto di una Salernitana che in campo si scansava. A questo punto direi che l'ennesimo cambio tecnico sia necessario quanto doveroso! Richiamiamo Menichini? Bollini?". Per una svolta tecnica anche Andrea Quaranta: "Considerato che hanno distrutto la squadra vendendo i giocatori di fascia per il gioco di Bollini, per poterci salvare, la mia soluzione per la salvezza si chiama Menichini. Al di la' dell'amore o meno per il tecnico di Posacco mi sembra l'unica soluzione per riportare la nave in porto". Di parere diverso invece Maurizio Ciafrone, utente intervenuto sulla pagina Fan di SalernoToday:" Attenzione, il problema non sono i giocatori, perché più di questo non possono dare vistii i limiti tecnici. Il problema a mio avviso lo ha creato chi li ha scelti per venire a Salerno: società, ds e chi li gestisce, ovvero l'allenatore". Punta il dito contro alla proprietà anche Luca Avagliano, altro utente intervenuto sulla pagina fan: "Purtoppo con questa pseudo-societa' ogni campionato di B sara uguale, come un film gia visto. Senza programmazione e senza obietivi vincenti (serie A) questo è il leitmotiv. Io ho scelto di dire basta a questa presa in giro gia da tempo...e voi?"