La voce dei tifosi: "Umiliati fino al midollo. Con l'abbonamento in mano dico: Disertiamo!" 

Dopo l'ennesima debacle della Salernitana, è esplosa la rabbia dei tifosi. La contestazione, iniziata subito dopo il triplice fischio, è proseguita nell'area antistante la tribuna, dove 400 tifosi hanno intonato cori feroci contro società e calciatori. Sullo sfondo il dato tecnico: la squadra, oramai smarrita e senza più identità, sembra non seguire (chissà se lo ha mai fatto) i dettami di Colantuono, anch'egli in stato confusionale, e i continui cambi di modulo (e di calciatori) ne sono la riprova. Nelle ultime ore, si vocifera di un probabile nuovo ribaltone tecnico, con Bollini pronto a riprendere in mano il timone della squadra. Le prossime ore saranno cruciali dunque per il futuro prossimo dei granata. Intanto, come dicevamo, la tifoseria è sul piede di guerra, frustrata della mediocrità imperante e "fil rouge" delle ultime tre stagioni firmate Lotito.

L'insofferenza della tifoseria nei confronti della società è emersa anche nel consueto appuntamento settimanale di SalernoToday con i supporter granata, i quali contestano tutto, dalle scelte dell'allenatore all'ignavia della società. Ad aprire il nostro giro di interviste Andrea Quaranta: "A breve credo ci saluterà anche Colantuono. Soldi letteralmente buttati per un allenatore che ha fallito su tutta la linea. Partiamo con il toto allenatore. Chi prendere? Bollini o... Io la vedo dura avendo mandato via i giocatori di fascia che prediligono il suo gioco e per di più ora non abbiamo né gioco né attaccanti. Spero solo che stiano remando contro l'allenatore, al fine da avere qualche chance di salvezza". Contro il tecnico anche Gaetano Di Domenico: "Ma la formazione? Va bene che siamo tutti allenatori a Salerno...però dai! Vitale, Schiavi, Rosina, in questa banda di suonatori non possono stare fuori! Veramente ci siamo ridotti a Di Roberto!? Ma dai". Arrabbiato e sconsolato il nostro Luca Bochicchio: "Umiliati fino al midollo. Con l'abbonamento in mano dico: 'Disertiamo! Vergogna!' Per andare contro questa indecente proprietà bisogna solo 'toccarli alla tasca' quindi la prossima giornata granata (derby) tutti a casa! Voglio anche andare in C ma con una vera società!! Meritiamo rispetto, meritiamo di più!". Polemico nei confronti della società anche Luigi Nese: "Oggi se toccato il fondo: cavallucci che mancano su alcune maglie, propietari che scompaiono dopo il primo tempo, Fabiani che non viene cacciato dopo questo schifo. Oramai non ci resta che cantare: 'Noi abbiamo un direttore che i porta in serie A". Contro Colantuono anche Armando Della Monica: "Da dove vogliamo iniziare? La scelta di Colantuono ha dispetto di molti a me non è mai piaciuta, anzi ne parlai già con dubbio il primo giorno. Allenatore a parte però sono i giocatori che sembrano remare contro, non c'è altra spiegazione. Per il resto, sarò per l'ennesima volta ripetitivo, il 'brodo' questo è, ma i miracoli non temete esistono". Chiude il nostro giro d'interviste Guido Diodato: "Che peccato. A volte una partita cambia il destino di un campionato. Se ricordate all'andata in caso di sconfitta al Partenio saremmo finiti ultimi con l'Avellino al primo posto. Per loro una mazzata incredibile. Girone di ritorno la musica non è cambiata...speriamo nello stesso epilogo".