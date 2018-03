La voce dei tifosi: "Sconfitti per mano dell'ex meno atteso, un vero peccato"

La Salernitana riassapora l'amaro calice della sconfitta, ma al Castellani l' Empoli capolista è costretto a rendere l'onore delle armi agli avversari, bravi per oltre un'ora a dar battaglia e a rispondere colpo su colpo alla corazzata azzurra. La migliore qualità dei padroni di casa e una sbavatura del reparto difensivo granata, hanno poi spianato la strada ad una formazione, quella empolese, infarcita di tanti ex. Caputo, Donnarumma, sono elementi di spicco del panorama calcistico cadetto attuale, ma chi è riuscito a mettere in atto la dura legge dell'ex è stato quello meno atteso: Alejandro Rodriguez. Il Peter Pan spagnolo ha messo a segno una doppietta pesantissima in ottica promozione, regalandosi poi al contempo una bella soddisfazione nei confronti dei suoi tanti detrattori su sponda granata, mai docili nei suoi confronti durante i sei mesi di esperienza a Salerno. Tra i tifosi granata sollecitati per il consueto giro di interviste settimanale, gli uomori restano comunque buoni: la sconfitta in casa della capolista è stata metabolizzata senza troppe scorie, vuoi anche per la levatura tecnica dell'avversario. Qualche battuta goliardica è stata riservata al Dg Fabiani, sempre al centro delle polemiche per via delle ultime sessioni di calciomercato

Quest'oggi, qd aprire la nostra rubrica, sarà Raffaele Marotta: "Nulla da dire. Abbiamo retto fino all 1-0! L'Empoli di ieri francamente non mi ha fatto tutta sta buona impressione! Dimostrazione di quanto sia mediocre questo campionato di B! Un pensiero per Rodriguez: Poteva anche risparmiarsi tutta quella esultanza e quel teatrino, non era una finalde di Champions". Questa invece è l'analisi di Luigi Nese: "In generale, si è riusciti a contenere l’Empoli, ma alla fine dei conti non potevamo nulla contro i fantomatici babà di Don Fabiani. Guarda un po' ha segnato un rincalzo che nella Salerntiana ha fatto 5 goal, mentre ora la premiata ditta Rossi/Palombi si è fermata a quota quattro. Questa e la differenza, si fa male Donnarumma, il rincalzo fa 2 goal, si fa male Bocalon, Palombi fa il fantasma!". Sente 'odor di dolci' anche Luca Bochicchio: "Risultato figlio dell'indebolimento di gennaio, ma bisognava far posto al giovane della casa madre quindi, il non meno bravo Petar Pan doveva andar via. Bravo il nostro sagace pasticciere ad eseguire gli ordini. In generale tutto va come deve andare (direbbero gli 883). Continuiamo a restare nel limbo. Se per Paolo Amato "la partita di ieri possiamo riassumerla come la classica fara decisa dal gol dell'ex", Vincenzo Altieri non batte ciglio e dichiara tutta la sua fierezza per la prestazione dei granata: "Squadra tosta e quadrata. Tra Frosinone ed Empoli non abbiamo mai subito il gioco e chinato il capo, al cospetto di due corazzate che questo campionato lo dovrebebro vincere a mani basse.Si esce a testa alta". Soddisfatto per il gioco, ma rammaricato per il risultato il nostro Guido Diodato: "Salernitana in palla e padrona del campo di una squadra che al Castellani ha messo sotto tutti con un duo d'attacco formidabile. Poi succede il classico: da un cross del terzino sinistro più forte della B, il gol dell'ex (anche se il più improbabile) che sblocca il match. Speriamo di fare punti a Bari anche se il San Nicola per noi è maledetto. Che dire in attacco siamo 0, spadroneggiamo per 70 metri di campo e sul più bello ci perdiamo". La prende con filosofia Armando Della Monica, che quest'oggi chiude il nostro giro di interviste: "Gara impostata bene, ma molto bene da Colantuono purtroppo però la qualità e le motivazioni dell'Empoli sono state superiori! Rodriguez poi si è tolto un bel sassolino, anzi due, dalla scarpa".