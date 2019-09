Mercato Salernitana: in difesa arriva Heurtaux

La Salernitana ha definito il passaggio del difensore francese Heurtaux alla corte di Gian Piero Ventura. Contratto di un anno con opzione per il secondo. Heurtaux è reduce dall'esperienza in Turchia con l’Ankaragücü, la stessa squadra di Cerci. Heurtaux, ex Udinese, è il centrale di piede destro e di esperienza che l'allenatore aveva richiesto. Alla Salernitana, nell'ultimo giorno di mercato, è stato proposto anche De Col. In arrivo l'ivoriano Gondo per l'attacco. Lo cede in prestito la Lazio. Con il club capitolino aveva firmato un contratto fino al 2023.

Cessioni

Romano Perticone rescinde e passa al Cittadella. Resta il nodo Rosina (300mila euro d'ingaggio). Si cerca una soluzione per il trasferimento, ha fatto un sondaggio anche il Cittadella ma occorre un robusto incentivo all'esodo che deve corrispondergli la Salernitana.