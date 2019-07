Mercato, comincia la fiera dei sogni: la Salernitana sfreccia a destra

Gian Piero Ventura, allenatore della Salernitana chiede il terzino Rispoli, un ex baby granata divenuto grande altrove. L'alternativa è l'assalto a Casasola, che Lotito (co-patron granata) ha ceduto a Lotito (presidente Lazio) per 3 milioni di euro ma che potrebbe anche ritornare a Salerno, in prestito, nonostante la corte serrata dall'estero.

Andata e ritorno

Da Formello, dove la Lazio potrebbe "parcheggiare" più di un calciatore in esubero nella lista che Inzaghi sta completando per il ritiro di Auronzo di Cadore, potrebbero ritornare Minala (espulso a Venezia, tre giornate di squalifica da scontare) e Andrè Anderson. Dal Torino, invece, club con il quale il tecnico Ventura continua ad intrattenere ottimi rapporti potrebbe arrivare il talento Erick Ferigra, centrale difensivo classe '99. Sulle sue tracce, però, c'è anche l'Ascoli.

Il ballo delle punte

Ventura predilige giocare con due attaccanti stretti, a prescindere dal modulo. Se fosse 3-5-2, da ponderare in base alle catteristiche dei difensori centrali e dei terzini, la Salernitana in ogni caso avrebbe bisogno dei gol che quest'anno ha trovato solo a sprazzi. Ventura ha in agenda Antenucci, che va soffiato al Bari. La "belva" Ceravolo è sempre un profilo che intriga, nonostante il "giallo" di mercato vissuto l'anno scorso, durante la sessione di riparazione. Non solo gol ma anche idee: il trequartista Firenze è ad un passo, piace anche Dall'Oglio del Brescia.

Cessioni

In uscita c'è Rosina, 300mila euro d'ingaggio fino a giugno 2020. Sondato Schiavi dalla Cremonese, Jallow piace al Monza. Entrambi guadagnano 280mila euro.