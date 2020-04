Pallamano: il Consiglio Federale delibera la conclusione dei campionati

La Federazione Italiana Gioco Handball ha deliberato la conclusione definitiva di tutti i campionati di pallamano, ritenendo valide le classifiche alla data del 9 marzo scorso. La graduatoria finale, per ciascun campionato e girone, è stata determinata attraverso il coefficiente che scaturisce dal quoziente tra il numero di punti realizzati e il numero di incontri disputati.

Serie A1 femminile

La Jomi Salerno partecipa al massimo campionato di pallamano femminile. L’assegnazione del titolo di campione d’Italia 2019/20 e la qualificazione alle Coppe Europee 2020/21 avverranno attraverso la disputa di una Final Four in sede unica, con semifinali e finali, programmata nel periodo massimo compreso tra il 1° e il 7 giugno prossimi. Accedono alla Final Four le prime quattro squadre dell’attuale classifica, incrociate in semifinale secondo i piazzamenti (1°-4° e 2°-3°). Gli abbinamenti delle semifinali femminili: Mechanic System Oderzo – Alì-Best Espresso Mestrino, Jomi Salerno – Sudtirol Brixen.

L'ipotesi estrema

La data ultima per confermare lo svolgimento delle Final Four, naturalmente subordinata alle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, è stata individuata nel prossimo 8 maggio. In caso di mancata disputa delle Final Four, i titoli di Campione d’Italia non verranno assegnati, ferma restando la classifica definitiva che verrà ufficializzata tramite la pubblicazione del comunicato ufficiale del prossimo 8 aprile. In quest’ultimo caso, i posti nelle Coppe Europee 2020/21 verranno così distribuiti. EHF European League femminile: Mechanic System Oderzo, EHF Cup maschile: Conversano, Bolzano, Cassano Magnago. EHF Cup femminile: Jomi Salerno, Sudtirol Brixen, Alì-Best Espresso Mestrino.