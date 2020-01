Salernitana, il destino di Cerci si decide a Roma: incontro con l'avvocato

Il destino del calciatore della Salernitana Alessio Cerci si decide a Roma. L'avvocato Gian Michele Gentile, il legale del club granata, ha dato appuntamento ai co-patron Lotito e Mezzaroma nel proprio studio: multa o proposta di rescissione per il calciatore che pubbllcò la diagnosi dei dottori sui social.

Le ipotesi

Se la Salernitana sceglierà la linea dura, dovrà proporre al Collegio Arbitrale la rescissione contrattuale per giusta causa. L'altra ipotesi è la multa, che oscilla tra il 5 e il 25%. Se supererà il 5%, la Salernitana dovrà comunque rivolgersi al Collegio Arbirtrale. Potrebbe farlo Cerci, invece, se la decurtazione di stipendio fosse del 5%, come da accordi contrattuali, nel caso in cui la società ritenesse lesi i propri diritti d'immagine.

La ricostruzione

Il 19 dicembre, attraverso una "storia" pubblicata su instagram, Cerci aveva deciso di pubblicare la diagnosi effettuata dai medici della Salernitana, in merito alle sue condizioni di salute. "Voglio fare chiarezza", aveva scritto. Adesso la Salernitana vuole punirlo.