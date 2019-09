Salernitana, primo allenamento al "Mary Rosy" per i nuovi acquisti granata

La Salernitana ha svolto, oggi, l’ allenamento a porte aperte presso il centro sportivo “Mary Rosy” situato in località Magazzeno a Salerno. Prima seduta con i compagni per i nuovi acquisti Heurtaux, difensore, e Gondo, attaccante. E' ritornato in squadra anche Cerco che aveva accusato, nei giorni scorsi, un affaticamento muscolare. Diversi i tifosi presenti che hanno assistito alle prove tecniche di gioco dei granata.

