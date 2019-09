Salernitana sconfitta nel derby, la voce dei tifosi: "Benevento più forte"

"I numeri certificano la supremazia del Benevento, che ha prima vinto a centrocampo e poi ha fatto sua la partita. Troppo forte, al momento, per questa Salernitana che ha bisogno di crescere e di ritrovarsi". Così i tifosi hanno commentato la sconfitta dei granata, lunedì sera nel derby, al cospetto di 18mila spettatori.

Le reazioni

Il commento del tifoso Ciro Troise: "Sconfitta che ci fa rimettere i piedi per terra. Attacco da completare, manca il bomber, c'è poco da fare. E poi Odjer non può sostituire Akpa Akpro. Contro il Benevento in serie C fece una delle migliori partite ma correndo per Moro (meno male che lo presero…)". "La Bersagliera non è una squadra triste ed è già questo una notizia positiva. Purtroppo i singoli hanno fatto la differenza. Parliamoci chiaro il Benevento è squadra da promozione diretta - dice Mimmo Rinaldi -. Fa male perchè abbiamo perso il derby e lo abbiamo perso in casa ma la Salernitana c'è e farà un campionato diverso rispetto agli ultimi 4 anni". Mario De Rogatis: "Paradossale: organizzare la giornata granata per non vedere un tiro in porta. Sebbene abbiamo perso contro la squadra più attrezzata del campionato, la Salernitana è apparsa inconsistente, lenta a centrocampo, con gli automatismi difensivi da rivedere. Tranne Kyine, nessun granata ha raggiunto la sufficienza". Ecco Paolo Toscano: "Confermata la prestazione di Cosenza. Il Benevento si è dimostrato squadra molto più forte: superiore tecnicamente e fisicamente. Il nostro centrocampo è stato praticamente inesistente. Tuttavia non disperiamo e guardiamo al futuro con ottimismo". Questa l'opinione di Fabio Fruggiero: "Ho visto una squadra molto forte .... molto forte giocare contro una Salernitana compatta (finché ha potuto) con evidenti margini di miglioramento ma ancora molto immatura e con parziali trame di gioco. Ho visto una tifoseria (la nostra) che non è più quella di una volta. Ho visto il Benevento stravincere sul campo e in curva. Quest’anno mi aspetto di lottare e magari arrivare a ridosso delle più forti, una delle quali è sicuramente il Benevento". "Passo indietro per i granata - spiega Michele Di Martino - con 18mila spettatori si ci aspettava qualcosa di più...ma giocavamo sempre col Benevento. Non bisogna abbattersi, abbiamo un campionato intero per giudicare e per toglierci qualche soddisfazione". Giuseppe Spina: "Salernitana spenta e confusa con le "ali tarpate", tanti passaggi all'indietro, non un tiro in porta, sembrava la continuazione della partita con il Cosenza. Ragazzi almeno la grinta".