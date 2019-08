Salernitana, 1337 biglietti venduti per la partita di Coppa Italia con il Catanzaro

La Salernitana ha effettuato il report dei biglietti venduti fin qui per la partita di Coppa Italia con il Catanzaro, in programma domenica 11 agosto allo stadio Arechi, alle ore 20.45. Sono stati acquistati 1337 tagliandi, di cui 91 ospiti.

La campagna di abbonamenti

Prosegue anche la campagna abbonamenti e il dato aggiornato è 646 tessere vendute. Il 19 agosto, riapriranno i botteghini allo stadio Arechi per la vendita degli abbonamenti cartacei. Possibile acquistare fino al 23 agosto, dalle ore 15 alle 19. La vendita degli abbonamenti on line proseguirà, invece, fino al 23 agosto. Infine da martedì 13 agosto la Salernitana sarà di nuovo in ritiro a San Gregorio Magno e vi resterà fino al 17 agosto. Sarà di nuovo vigilia di Coppa Italia, contro il Lecce, se i granata domenica batteranno il Catanzaro