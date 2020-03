"Macte animo, restate a casa": l'invito social della Salernitana

Nei giorni del coronavirus, al tempo dei social, la Salernitana si è rivolta ai propri tifosi attraverso il motto utilizzato nelle iniziative del centenario: "Macte animo". Non è solo un richiamo alla storia ma anche una esortazione ad avere coraggio in questi giorni di precauzioni ad oltranza: il coraggio di stare a casa, di resistere alla tentazione (inutile, improduttiva, pericolosa per sè e per gli altri) di uscire di casa, se non è strettamente necessario.

L'invito

In grafica granata, il club attraverso la propria pagina facebook si rivolge ai propri supporter: "Restate a casa". Invito accolto dai tifosi attraverso i social ma anche con qualche battuta, che serve a sdrammatizzare. "Siamo passati da andate a casa in segno di protesta e contestazione - scrive qualche tifoso - a restate tutti a casa". Altri ritengono che in questo momento il pallone sgonfio e le partite bloccate passino in secondo piano. Conta solo la salute, unita al senso di responsabilità.