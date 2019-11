Caos Luci d'Artista, chiesto il posticipo per Salernitana-Crotone

Potrebbe slittare la partita Salernitana-Crotone, in programma domenica 15 dicembre alle ore 21, in quanto creerebbe problemi alla kermesse di Luci d'Artista e il Comune di Salerno ha chiesto di cambiare collocazione o più probabilmente giorno alla gara.

Il caso

Il problema è stato posto anche alla Prefettura che adesso dovrà rendere partecipe la Lega B. L'ipotesi più probabile è lo spostamento a lunedì 16 dicembre. Si ragiona anche su Salernitana - Pordenone (26 dicembre ore 15 in palinsesto) ma in quest'ultimo caso non preoccupa il numero di tifosi ospiti al seguito né, quindi, la sovrapposizione con i pullman di turisti in arrivo in città per Luci d'Artista