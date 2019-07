La Salernitana non convoca sei giocatori per il ritiro

Dal 15 al 30 luglio, i granata saranno a San Gregorio Magno. Il club ha escluso Rosina, Schiavi, Mazzarani, Altobelli, Perticone, Signorelli.

Lo scenario

Rosina è stato proposto al Monza, Signorelli potrebbe non tornare in città, Altobelli cerca squadra in serie B, Schiavi è l'ex capitano. Tutti resteranno a Salerno, al campo Volpe, assistiti dal preparatore Filetti.

Il mercato

La Salernitana cerca Rajkovic (Palermo), difensore, punta La Mantia (attaccante, Lecce). Ventura vuole i baby della Lazio Armini e Silva. Oggi, venerdì 12 luglio, svolgeranno le visite mediche i nuovi acquisti Firenze e Lombardi.