Salernitana, giorno di esami: allenamento con la Gelbison, Mezzaroma in città

La Salernitana raddoppia e scende in campo due volte, oggi, per l'allenamento di preparazione alla prossima sfida al Trapani. Dopo la seduta mattutina al Mary Rosy, infatti, la squadra granata sarà impegnata anche oggi pomeriggio presso Ultimo Minuto, dove alle ore 15 sarà disputato l'allenamento congiunto con la Gelbison.

Il programma

Giocheranno i non impiegati nel derby: sarà un test importante per Cerci, Heurtaux ma anche per Capezzi e Curcio. Non è escluso che all'allenamento congiunto possa assistere anche Marco Mezzaroma.

La visita

Il co-patron è arrivato ieri sera in città e si è trasferito in sede, dove ha incontrato il direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani.