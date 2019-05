Ribaltone Salernitana: Gregucci esonerato, torna Leonardo Menichini

Gregucci esonerato. Leonardo Menichini è il nuovo allenatore della Salernitana. Il tecnico di Ponsacco ha detto sì al club granata, riparte dall'Abruzzo - salvò la Salernitana nel playout di Lanciano - e ritroverà il Pescara che fu l'avversaria del suo "secondo battesimo", quando ritornò in B, richiamato dopo l'esonero di Torrente. Lotito ritornerà mercoledì dalla Spagna.

L'addio

Attraverso un comunicato stampa apparso sul sito ufficiale in mattinata, la Salernitana avevo deciso di sollevare Gregucci dalla guida tecnica della squadra. Paga per tutti: via anche Ton allenatore in seconda. Granata affidati pro forma a Genovese ma da domani, martedì 7 maggio, Menichini sarà in sella. Riguardo Gregucci, si è rivelata decisiva la sconfitta casalinga con il Cosenza. Salernitana a rischio retrocessione. Lotito sta per affidarsi a Menichini.