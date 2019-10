Salernitana: contro il Perugia debutta Dziczek, Maistro trequartista

Gioca Maistro e sarà ago della bilancia. Gioca anche Dziczek, in predicato di intascare le chiavi del centrocampo granata contro il Perugia. Gian Piero Ventura, tecnico della Salernitana, ha rotto gli indugi e dopo un lungo periodo di osservazione è pronto a schierare il polacco da regista, affiancandolo a Di Tacchio.

La tattica

Il modulo 3-4-1-2, che può diventare 3-5-2 all'occorrenza, favorisce anche l'utilizzo di Maistro tra le linee a ridosso delle due punte. In attacco, Lamin Jallow scalpita e si ripresenterà in zona gol, quasi certamente dal 1'. Per l'assegnazione dell'altra maglia, è lotta serrata tra Djuric e Giannetti.

I tifosi

Sugli spalti, popolati anche da 500 studenti e baby calciatori che hanno aderito all'iniziativa "Tutti Uniti all'Arechi", saranno ricordati Melissa La Rocca e Antonio Liguori, i due giovani supporter granata tragicamente scomparsi.