Salernitana, gol e primato: "Squadra compatta", la voce dei tifosi

Salernitana guida la classifica di serie B, dopo le prime due giornate di campionato: è l'effetto - dolcissimo - Firenze. I tifosi sono entusiasti ma attendono anche il girone di ritorno, evitando trionfalismi. Lala classifica di serie B, dopo le prime due giornate di campionato: è l'effetto - dolcissimo - della vittoria ottenuta dai granata a Cosenza, grazie al gol di. I tifosi sono entusiasti ma attendono anche il girone di ritorno, evitando trionfalismi.

Le reazioni

Antonio Positano: "Buona partita vinta con un po’ di fortuna. Immenso Migliorini. Manca poco a questa squadra per diventare una delle protagoniste del campionato". Il commento di Giuseppe Spina: "Un primo tempo inesistente su un terreno di gioco al limite della regolarità, che non ha consentito di tessere le trame di gioco con palla a terra, viste all Arechi. Meno male che i 3 punti passano da Firenze!". Nel mirino dei supporter granata le pessime condizioni del terreno di gioco del "San Vito-Marulla". Ecco Ciro Troise: "Tre punti d'oro su un campo praticamente arato. L'infortunio di Akpa Akprp non ci voleva, speriamo bene". Pietro Capuano invita ad attendere il girone di ritorno, prima di sbilanciarsi sul futuro e sul cammino della Salernitana. Qualche commento sornione sottolinea anche l'occasione sprecata per lo 0-2, che poi di fatto ha rischiato di riaprire la partita, rimettendo in carreggiata il Cosenza. "Buona partita, tutti bravi tranne Jallow che - parafrasando Gian Piero Ventura - ha deciso di rimanere uno dei tanti".Giovanni Milione esalta tattica e idee: "Non si butta via un pallone".

