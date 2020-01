Febbre da derby, assalto alle ricevitorie: ecco le info per i tifosi della Salernitana

Dopo aver polverizzato i 1663 biglietti del settore ospiti dello stadio "Ciro Vigorito" di Benevento, i tifosi granata stamattina hanno preso d'assalto le ricevitorie per entrare in possesso anche dei biglietti di tribuna e distinti. Sono abilitati a farlo, dopo la riunione del Gos che ha confermato la vendita libera.

Comunicazione di servizio

Il club granata ha fornito indicazioni ai supporter, attraverso il sito ufficiale. "L’U.S. Salernitana 1919, così come indicato dalla Questura di Benevento, in relazione alla gara Benevento – Salernitana in programma domenica 2 febbraio, invita i propri tifosi a partire entro le ore 18:00 e di percorrere il previsto itinerario Autostrada A16/Raccordo Autostradale RA09".