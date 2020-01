Ultras granata, messaggio a Lotito: "La Salernitana siamo noi"

Curva sold out e striscione unico: confermata la contestazione degli ultras per Salernitana-Cosenza del 25 gennaio.

I dettagli

E' terminata da pochi minuti l'assemblea aperta a tutti i tifosi granata, ospitata per la seconda volta nella sede del club "Generazione Donato Vestuti", in via Pio XI, a Salerno. E' stato deciso di manifestare il proprio dissenso pur sostenendo la squadra. Il nodo è la multiproprietà: i tifosi della Salernitana riempiranno la curva Sud, "casa della torcida", chiederanno a gran voce rispetto per Salerno e la casacca granata, non vogliono che la Bersagliera sia "attività accessoria", inviteranno il co-patron Lotito a chiarire in maniera definitiva le proprie intenzioni.