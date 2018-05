Salernitana - Virtus Entella: ecco le formazioni ufficiali

A sorpresa, Colantuono vara un 3-4-3 a trazione anteriore. Difesa a 3 composta da Tuia, Mantovani, e Monaco. A centrocampo, confermato Akpa Akpro in coppia con Minala, fuori invece Kiyine e Ricci. In attacco, via libera al tridente composto da Rosina, Sprocati e Bocalon