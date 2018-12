“Salerno Sport Day”, la manifestazione al Grand Hotel Salerno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Come ogni dicembre che si rispetti, anche quest’anno Salernitana Sporting organizza nel pomeriggio di oggi, presso il Grand Hotel Salerno alle ore 17.37, la XII edizione dell’evento “Salerno Sport Day”. La manifestazione, divenuta ormai un immancabile appuntamento cittadino, nasce con lo scopo di valorizzare gli sport migliori.

Il workshop di quest’anno porta il titolo di “Universiadi 2019: strategie di sport marketing” e vedrà la partecipazione e gli interventi di Antonio Opromolla, Antonio Sanges, Franco Ventura, Matteo Cuomo, Valerio Ingenito, Mirko Grillo, Matteo Autuori, Paola Berardino e l’Assessore all’ambiente e allo sport Angelo Caramanno.

Per questa edizione 2018 saranno diversi i personaggi sportivi di spicco presenti che si confronteranno sulle tematiche degli sport migliori. L’obiettivo è quello di creare coalizioni vincenti al fine, non solo di sensibilizzare la cittadinanza tutta nell’importanza dell’aspetto sportivo nella quotidianità del singolo cittadino, ma anche di migliorare la classifica del “Sole 24 Ore” che, in tema di indice di sportività, relega la provincia di Salerno solo al 82^ posto su 107 province italiane. Nel corso della manifestazione, non mancherà la tradizionale premiazione annuale volta a riconoscere i meriti acquisiti dagli atleti, dai tecnici, dai dirigenti e dai sodalizi sportivi che operano nella provincia di Salerno e che si sono particolarmente distinti nell’arco di quest’anno. La consegna dei riconoscimenti verrà suddivisa nelle seguenti categorie: Sport & Passione, Sport & Professione; Sport & Marketing; Sport & Medicina, Sport & Impresa, Sport & Vivai, Sport&Cultura e Sport & Fair Play.