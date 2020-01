Tifosi in assemblea, cartolina per Lotito: "Curva sold out con il Cosenza"

"E noi glielo diciamo...chi noi siamo". Il coro della Sud diventa scenografia: muro granata contro il Cosenza, il 25 gennaio alle ore 18, curva sud sold out per chiedere (in massa) ai co-patron Lotito e Mezzaroma di palesare le proprie intenzioni.

L'assemblea

Un'idea bella, a fortissime tinte granata, diventa proposito che risuona durante l'assemblea pubblica dei tifosi. Convocata dalla Generazione Donato Vestuti, aperta a tutti, l'assemblea è diventata in via Pio XI "Réunion" del tifo granata. Presenti tutti i gruppi (o quasi) della curva Sud Siberiano, alcuni assessori-tifosi. E' stato chiesto alle istituzioni di far sentire la propria voce. "Salerno e la Salernitana - è l'opinione comune - non sono attività accessoria nè passatempo" .