Mucca a passeggio per le strade di Torrione: ecco il video

Curiosità e incredulità, questa mattina, a Salerno dov’è una mucca ha seminato il panico tra pedoni e automobilisti. L’animale è stato avvistato lungo le strade di Torrione. Immediato l’intervento dei vigili urbani che hanno cercato di evitare che si scontrasse contro i veicoli in transito. Dopo un lungo inseguimento la mucca è stata fermata nei pressi di una scuola. Molto probabilmente proviene da una delle campagne situate in via Paradiso di Pastena, dove spesso viene avvistata dagli automobilisti.