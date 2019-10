L'Oktoberfest approda al King's Cross: inizia la festa nella movida salernitana, il video

Copyright 2019 Citynews

Al via, al King’s Cross, l'Oktober fest Circus: dal 1° al 31 ottobre, ogni sera, un evento diverso nel locale di via Roma, con la partecipazione di artisti di strada, trampolieri acrobatici, maghi di bolle, show cooking e altre sorprese. Non solo squisite specialità irlandesi da gustare, dunque, ma anche tanto divertimento per tutti.

Impeccabile, l'organizzazione dell'iniziativa messa in campo da Generoso e Umberto Russo che, per l'occasione, nei giorni scorsi, si sono recati in Germania proprio per catturare spunti utili a dar vita ad un evento unico nel suo genere, portando l'Oktoberfest anche nella movida salernitana.