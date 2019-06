Prima fermata del Frecciabianca a Vallo della Lucania: soddisfazione per il M5S

"Oggi è una giornata storica per il Cilento: il Frecciabianca arriva a Vallo della Lucania per 365 giorni l'anno": ad annunciarlo, durante il primo scalo nel comune cilentano è stato il senatore Francesco Castiello del Movimento 5 Stelle che, insieme alla senatrice Felicia Gaudiano ed al consigliere regionale Michele Cammarano, ha preso il treno che si è fermato per la prima volta a Vallo.

I commenti

Soddisfazione anche per gli altri due esponenti del Movimento 5 Stelle. "Questa mattina la prima fermata in assoluto del treno Freccia Bianca a Vallo della Lucania - ha commentato Cammarano - Traguardo raggiunto grazie all'impegno e la costanza del senatore Francesco Castiello. Il Cilento da oggi, grazie a noi, è meno isolato". "Sono alla Stazione di Vallo della Lucania Castelnuovo per l'arrivo del primo Frecciabianca insieme al mio collega in Senato Francesco Castiello M5S e al Consigliere Regionale Michele Cammarano. Oggi è una data importantissima per il nostro Cilento": ha aggiunto la Gaudiano.