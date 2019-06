La graffa napoletana con il gelato: l'ultima novità de "La pizza di Vincenzo Mansi"

Non solo pizze e specialità salate. La pizza di Vincenzo Mansi lancia anche squisite prelibatezze per concludere in modo gustoso la serata, in vista della stagione estiva.

Cosa c'è di meglio di un dolce tipico dopo una pizza made in Salerno? Una graffa napoletana con cioccolato bianco, granella di pistacchio e gelato al cioccolato. Parola di Vincenzo Mansi che, sempre attento a rispettare la tradizione, senza rinunciare all'innovazione, ha sfornato una nuova bontà, tutta da gustare.