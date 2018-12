Spaghetti ai cavoli: ecco la ricetta

Ingredienti per quattro persone:

320gr di spaghetti integrali

200gr di cavolo romanesco

200gr di cavolo calabrese

1 grossa costa di sedano

5 cucchiai di olio e.v.o.

1 spicchio d'aglio

1 cucchiaio di paprika dolce

Sale q.b

Procedimento:

Pulire e lessare i cavoli lasciandoli al dente ( conservare l'acqua di cottura).

Scaldare l'olio in una padella e soffriggervi l'aglio,aggiungere i cavoli e un po' della loro acqua di cottura e far cuocere per una decina di minuti, rigirando spesso,a fine cottura ridurre in crema il tutto.

Riprendere l'acqua di cottura dei cavoli, aggiungerne altra se necessaria,portarla a bollore,salarla e calare gli spaghetti.

Scolarli belli al dente e saltarli due minuti nella crema di cavolo,aggiungere la paprika e il sedano tagliato sottile per il lato lungo.

Buon appetito !!!