Aci Salerno organizza una raccolta di fondi per il "Ruggi d'Aragona" di Salerno

In questo momento così difficile e delicato vissuto da tutta la popolazione, l'Automobile Club Salerno ha deciso di offrire un sostegno concreto a coloro che maggiormente si stanno impegnando in prima linea per per combattere il Covid-19. Abbiamo condiviso con la Direzione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona - Scuola Medica Salernitana - di organizzare una raccolta di fondi per le esigenze correlate all’emergenza CORONAVIRUS. Abbiamo già concordato con l'Azienda ospedaliera che i contributi degli automobilisti salernitani saranno utilizzati per l'acquisto di attrezzature, dispositivi, beni e servizi e per la realizzazione di iniziative necessarie a migliorare le attività di cura e di assistenza ai pazienti COVID-19. Invitiamo dunque gli automobilisti, i Soci Aci, i dipendenti dell'Automobile Club, i Consiglieri e i Revisori, il personale e i collaboratori delle Delegazioni Aci, delle Agenzie Sara Assicurazioni, degli Aci Point, dei Centri di Soccorso Stradale Aci Global, delle Autoscuole Aci Ready2go a versare il loro contributo - entro il prossimo 8 maggio 2020 - sul conto corrente dedicato dell'Automobile Club Salerno:

Codice Iban: IT86X0837815201000000405930

Causale: Covid19

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno (Madre Teresa di Calcutta).

C'è bisogno del sostegno di tutti, anche con un piccolo contributo.